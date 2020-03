Ministro da Educação de Bolsonaro compartilha fake news contra investimentos em educação

O ministro Abraham Weintraub divulgou, através de suas redes sociais, uma postagem tendenciosa insinuando que investimentos de prefeituras e governos estaduais em educação partiram, na verdade, do governo Bolsonaro edit

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, divulgou nesta quarta-feira (4), em suas redes sociais, investimentos em materiais escolares, realizados por prefeituras e núcleos estaduais, como ação de mérito do governo Bolsonaro e do Ministério da Educação (MEC), onde atua como chefe.

Weintraub insinuou em suas redes sociais, que o atual prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), havia etiquetado kits escolares supostamente comprados pelo governo federal com a marca do município nordestino, que não é verdade.

"Será possível que o prefeito de Fortaleza faria isso? É verdade que ele é do partido do Ciro [Gomes], PDT?", escreveu Weintraub em tweet.

Segundo os extratos obtidos pela reportagem do jornal Folha de São Paulo, a prefeitura de Fortaleza investiu R$ 12,7 milhões para comprar materiais disponíveis à educação pública.

O atual inquilino do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, ainda reforçou a postagem tendenciosa de seu ministro com um comentário, dizendo que “é inacreditável”.