Mistério no Maranhão: três crianças desaparecem após saírem para brincar

247 - Três crianças desapareceram na tarde de domingo (4) na comunidade quilombola de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, no interior do Maranhão. Anderson Kauan, de 8 anos, Isabelle, de 6, e Michael, de 4, foram vistos pela última vez por volta das 15h, quando saíram de casa para brincar na rua, como faziam habitualmente. A informação é do portal Metrópoles .

Desde então, o caso tem mobilizado forças de segurança estaduais e moradores da região, que se uniram em uma força-tarefa para tentar localizar as crianças.

Anderson é primo de Isabelle e Michael, que são irmãos. Segundo familiares, os três costumavam brincar juntos nas proximidades das casas da comunidade, o que torna o desaparecimento ainda mais intrigante para os moradores, que descrevem o local como tranquilo e de forte convivência comunitária.

O desaparecimento foi comunicado publicamente pelo prefeito de Bacabal, Roberto Costa, por meio das redes sociais. Em vídeo, ele informou que acionou o secretário de Segurança Pública do Maranhão, Maurício Ribeiro Martins, que determinou o envio de equipes especializadas para reforçar as buscas na região.

]Desde o início das operações, equipes do Corpo de Bombeiros, das polícias Militar e Civil e do Centro Tático Aéreo (CTA) atuam de forma integrada. As buscas contam com o apoio de helicópteros e cães farejadores, que percorrem áreas de mata, estradas vicinais e arredores da comunidade quilombola.

Moradores, familiares e lideranças locais também participam ativamente das buscas, ajudando na varredura do território e no fornecimento de informações às autoridades. A solidariedade da comunidade tem sido apontada como fundamental para ampliar o alcance das operações.

Até as 5h desta terça-feira (6), as crianças ainda não haviam sido localizadas. As autoridades afirmam que as buscas continuam sem interrupção e que qualquer informação que possa ajudar a esclarecer o paradeiro de Anderson, Isabelle e Michael deve ser comunicada imediatamente à polícia.

O caso segue sendo tratado com prioridade pelas forças de segurança do Maranhão, enquanto familiares aguardam, em clima de angústia, por notícias que levem ao desfecho do desaparecimento.