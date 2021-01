"Momento histórico", diz Wellington Dias sobre vacina contra Covid-19

“Temos vacina! É um momento histórico, piauienses. É só o começo de uma caminhada que vamos vencer juntos, com a ajuda da ciência e de todos aqueles que lutaram contra a pandemia durante quase um ano no Brasil”, postou o governador do Piauí, Wellington Dias, nas redes sociais edit

247 - O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), usou as redes sociais para afirmar que o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil é “um momento histórico.

“Temos vacina! É um momento histórico, piauienses. É só o começo de uma caminhada que vamos vencer juntos, com a ajuda da ciência e de todos aqueles que lutaram contra a pandemia durante quase um ano no Brasil”, disse Dias nesta segunda-feira (18), durante a reunião simbólica para a entrega das vacinas CoronaVac, produzida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantão, e da Vacina de Oxford, do laboratório Astrazeneca/Ficoruz, aprovadas neste domingo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Em uma outra postagem, o governador afirmou que a vacinação no Piauí será iniciada imediatamente, após as vacinas forem desembarcadas. “Assim que chegar ao nosso estado iremos começar imediatamente a vacinação. Uma luta que valeu a pena e vai beneficiar todos os brasileiros!”, escreveu.

Além de Wellington Dias, também partiparam da cerimônia, os os governadores do Amapá, Waldez Góes (PDT); Ceará, Camilo Santana (PT); Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB); Goiás, Ronaldo Caiado (DEM); Mato Grosso, Mauro Mendes, (DEM); Pará, Helder Barbalho (MDB); Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr. (PSD); Pernambuco, Paulo Câmara (PSB); Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT); Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB); Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL); e o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM).

