Morre ex-presidente da Câmara dos Deputados Severino Cavalcanti (PP) aos 89 anos

247 - Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti (PP) morreu na madrugada desta quarta-feira (15) em sua residência no Recife. Ele tinha problemas cardíacos, de acordo com familiares. O político morreu aos 89 anos enquanto dormia. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

“Foi uma morte muito tranquila. Estava dormindo. Ele tinha problemas cardíacos, usava marcapasso e sentia dores nos ossos”, afirmou José Maurício Cavalcanti, um dos três filhos do ex-presidente da Câmara, acrescenta a reportagem.

