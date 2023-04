Morre mais uma pessoa após desabamento de prédio em Olinda (vídeo)

Pelo menos 16 pessoas estavam no edifício no momento do desabamento edit

247 - Uma mulher de 52 anos morreu depois que parte de um edifício em Olinda, no Grande Recife, desabou por volta das 22h da quinta-feira (27). Também morreram o adolescente Heverton Benedito dos Santos, de 13 anos, e Rodolfo Henrique Pereira da Silva, de 31 anos. Outras cinco pessoas foram socorridas com ferimentos.

Peritos da prefeitura investigam as causas do desabamento.

Segundo o portal G1, 16 pessoas estavam no edifício no momento do desabamento. No local, havia 16 apartamentos, com térreo e três andares.

Três cachorros foram resgatados vivos dos escombros, informou o Corpo de Bombeiros.

