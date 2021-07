Morre mulher trans que teve 40% do corpo queimado em Recife

A mulher trans Roberta Silva, de 33 anos, sofreu falência dos sistemas respiratório e renal após ser vítima de um crime de ódio e ter 40% do corpo queimado. Mortes de trans têm alta em Pernambuco e preocupa autoridades do estado, que resolveu criar um comitê de combate à LGBTfobia edit

247 - A mulher trans Roberta Silva, de 33 anos, que teve 40% do corpo queimado por um adolescente no dia 24 de junho, morreu na manhã desta sexta-feira (9) onde estava internada há 15 dias no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife. Ela foi alvo do crime no Cais de Santa Rita, área central do Recife (PE).

A assessoria de comunicação do HR confirmou o óbito. De acordo com a unidade de saúde, Roberta tinha sido novamente intubada. Depois ela sofreu falência dos sistemas respiratório e renal.

A codeputada estadual Robeyoncé Lima, do mandato coletivo Juntas (PSOL), lamentou a morte de Roberta. "Atacada de maneira cruel, ela foi mais uma vítima da transfeminicídio em Pernambuco. Mandemos boas energias para que ela tenha uma passagem serena e também honremos sua memória", postou em seu perfil no Twitter.

Alta de violência contra trans

O caso de Roberta foi apenas um dos que vêm chamando atenção no estado. Na madrugada desta quarta-feira (7), uma mulher trans, identificada como Fabiana da Silva Lucas, de 30 anos, foi morta a facadas às margens da PE-160, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano.

Na segunda-feira (5), uma mulher trans foi assassinada após levar um tiro nba comunidade Beira-Rio, na Várzea, zona oeste do Recife.

No dia 18 de junho, uma mulher trans foi encontrada morta dentro de casa no bairro do Ipsep, zona sul do Recife. O companheiro dela é o principal suspeito do crime, de acordo com a Polícia Civil.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), até maio de 2021, 13 pessoas da população LGBTQIA+ foram vítimas de Crime Violento Letal Intencional (CVLI) no estado, o que representou 0,9% dos 1.429 registros desse tipo de ação criminosa nos cinco primeiros meses.

Governador se pronuncia

Na quarta-feira (7), o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), anunciou a criação de um Comitê de Prevenção e Enfrentamento às Violências LGBTfóbica. "Vivemos tempos em que identidade de gênero, religião, ideologia política e raça têm sido usadas como justificativa para crimes de ódio. Não vamos tolerar isso em Pernambuco", disse ele no Twitter.

Me foi informado agora pouco do falecimento da companheira Roberta. Atacada de maneira cruel, ela foi mais uma vítima da transfeminicídio em Pernambuco.



Mandemos boas energias para que ela tenha uma passagem serena e também honremos sua memória. July 9, 2021

Infelizmente, vivemos tempos em que identidade de gênero, religião, ideologia política e raça têm sido usadas como justificativa para crimes de ódio. Não vamos tolerar isso em Pernambuco. Nosso compromisso é com uma sociedade pacífica, plural e democrática. — Paulo Câmara 40 (@PauloCamara40) July 7, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.