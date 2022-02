"Morreu e eu não dormi”, reclama estudante de medicina sobre paciente em plantão

Apoie o 247

ICL

247 - Uma estudante de medicina foi afastada do estágio após causar revolta na internet ao reclamar que não pode dormir porque teve que atender uma mulher que estava infartando.

O caso foi na Unidade Mista Dr. José Carlos de Gusmão, na cidade de Marechal Deodoro, onde a universitária faz estágio. Na foto postada, ela ainda exibe o nome da paciente.

“Faltando 10 minutos para minha hora de dormir chega mulher infartando e com edema agudo de pulmão e agora já passou 1h30 da minha hora de dormir to put*”, afirmou estudante de medicina em uma postagem nas redes sociais durante plantão em um hospital em Alagoas..

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A mulher morreu e eu não dormi”, acrescentou em seguida. A publicação foi feita na última terça-feira (8), e nesta quarta-feira (9) a estudante já foi afastada do estágio.

As duas fotos foram postadas no Instagram, somente para os "amigos próximos", mas prints circulam nas redes, viralizando. A estudante foi criticada pela falta de sensibilidade e também pela exposição da paciente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A faculdade informou que vai ouvir a estudante durante uma reunião com o colegiado. A instituição vai avaliar a conduta da aluna que pode ser punida com a expulsão do curso de medicina. A jovem esta no nono período do curso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE