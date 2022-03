Motorista flagrado dando tapa na bunda de uma mulher pode pegar até cinco anos de prisão

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil do Ceará informou que o motociclista flagrado dando um tapa na bunda de uma mulher no Bairro Ellery, em Fortaleza, é investigado por importunação sexual. O assédio foi registrado por uma câmera de segurança. A pena prevista é de um a cinco anos de cadeia. As informações foram publicadas pelo portal G1.

A lei que tornou crime a importunação sexual foi sancionada em setembro de 2018. De acordo com a legislação, importunação sexual é o ato libidinoso praticado contra alguém, e sem a autorização, para satisfazer o desejo próprio ou de terceiro.

A lei também cita a divulgação de cena de estupro, de cena de sexo ou de pornografia - trata-se da divulgação, por qualquer meio, de cena de sexo ou nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima, além da divulgação de cenas de estupro.

A Secretaria da Segurança Pública cearense informou que uma equipe da Polícia Militar realiza buscas na região, para capturar o suspeito.

As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança, ou para o (85) 3101-0181, o número de WhatsApp.

