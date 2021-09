Movimento negro pede indenização de R$ 40 milhões à Zara por acusação de racismo

Apoie o 247

Revista Fórum - Após o episódio de suposto racismo sofrido pela delegada negra Ana Paula Barroso, em uma loja da Zara em Fortaleza (CE) no último dia 14, entidades do movimento negro entraram com ação na Justiça do Ceará contra a rede de lojas pedindo 40 milhões de reais de indenização por dano moral coletivo.

Na ocasião, a delegada afirmou ter sofrido discriminação racial da parte de um funcionário da Zara que alegou “questões de segurança” para não a deixar entrar na loja.

Os autores da ação são as ONGs Educafro (Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes) e o Centro Santo Dias de Direitos Humanos.

