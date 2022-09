MP abre investigação contra candidato bolsonarista do Ceará que disse que resolveria "na bala" não reeleição de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O procurador-geral de Justiça do Ceará, Manuel Pinheiro, determinou a autorizou a abertura de uma investigação para apurar possível crime pelo deputado estadual e candidato a deputado federal Delegado Cavalcante (PL) que afirmou, no dia 7 de Setembro, poder resolver “ na bala” o resultado das eleições presidenciais, caso Jair Bolsonaro (PL) não seja reeleito no pleito de outubro.

“Se a gente não ganhar, se a gente não ganhar, vou repetir, se a gente não ganhar nas urnas se eles roubarem nas urnas, nós vamos ganhar na bala, na bala! Nós vamos ganhar na bala!”, declarou o bolsonarista durante um ato realizado na Praça Portugal, em Fortaleza.

Segundo o G1, o Ministério Público cearense entendeu que o discurso do deputado” apresenta indícios de conduta tipificada no art. 286 do Código Penal, que trata de incitação pública à prática de crime, no caso, o delito de insurreição armada contra os poderes do Estado (art. 3° Lei nº 1802/53)” e que “para maior aprofundamento jurídico e fático, foi determinada a abertura de Notícia de Fato, instrumento jurídico dirigido aos órgãos de execução do MP que contém informações, notícias, documentos para posterior abertura de investigação”.

