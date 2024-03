MP da Bahia recomenda suspensão de leilão de imóvel em área de preservação ambiental em Salvador

Area está localizada no Corredor da Vitória, metro quadrado mais caro de Salvador. No local será erguido prédio de 25 andares pela Novonor e empresa ligada a ACM Neto, ex-prefeito edit

247 - O Ministério Público do Estado da Bahia emitiu uma recomendação ao prefeito de Salvador, Bruno Reis, para que retire imediatamente da lista de imóveis a serem leiloados pela prefeitura uma área de proteção ambiental localizada no Corredor da Vitória, considerada a rua mais valorizada da cidade. Além disso, o MP recomendou a suspensão do certame agendado para o dia 15.

A recomendação fundamenta-se no fato de que o terreno está situado em uma área de preservação ambiental permanente, conforme estabelecido pelo Código Florestal, uma legislação federal que tem prevalência sobre as normas municipais.

O projeto em questão tem gerado controvérsias em Salvador desde o ano anterior. Trata-se de uma torre de 25 andares no Corredor da Vitória, com uma vista privilegiada da Baía de Todos os Santos. A obra é promovida por uma interessante coalizão de poderosos: a Odebrecht (agora Novonor) e uma empresa associada a ACM Neto e do marqueteiro Sidônio Palmeira.

