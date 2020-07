MP denuncia pai de Fábio Faria, genro de Silvio Santos, por 'rachadinha'

A acusação é baseada nas investigações feitas pelo MP que apontam envolvimento no esquema de rachadinha ocorridos entre 2008 e 2010, quando ele presidia a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte edit

247 - O Minitério Público do Rio Grande do Norte denunciou o ex-governador Robinson Faria, pai do ministro das Comunicações Fábio Faria, por desvios e lavagem de dinheiro de R$ 2,7 milhões. A informação é do jornalista Anderson Costa no Polêmica Paraíba.

A acusação é baseada nas apurações feitas pelo MP que apontam crimes ocorridos entre 2008 e 2010, quando ele presidia a Assembleia Legislativa do estado.

O ex-governador, do PSD, é acusado no âmbito da Operação Dama de Espadas, que mirou um suposto esquema de rachadinha.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.