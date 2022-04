MPF denuncia nove pessoas por desvio de verbas do Ministério do Turismo em evento sem Pernambuco

Apoie o 247

247 - O Ministério Público Federal (MPF) denunciou à Justiça Federal em Pernambuco nove pessoas, incluindo um ex-deputado federal, em função da suspeita de desvio de verbas do Ministério do Turismo para a realização de eventos culturais nos municípios pernambucanos de Aliança e Jaqueira.

Segundo o MPF, o ex-deputado - que não teve seu nome informado - “solicitou, em 2010, o valor de R$ 600 mil ao Ministério do Turismo, referente a uma emenda parlamentar ao orçamento da União proposta por ele. A verba seria direcionada ao Centro de Profissionais e Geração de Emprego (Ceproge), administrado por dois dos denunciados, ocupantes dos cargos de presidente e integrante do conselho fiscal da entidade. A quantia era destinada à realização dos eventos ‘Festival da Juventude’, no município de Jaqueira, e ‘Abraça Aliança’.

Ainda conforme a denúncia, “as investigações apontaram que os planos de trabalho com os cachês tinham evidente sobrepreço, com quantias bem superiores aos valores de mercado das atrações contratadas, que foi o que os artistas receberam de fato. A diferença, segundo o MPF, foi desviada em proveito próprio dos acusados. O prejuízo aos cofres públicos foi de mais de R$ 900 mil, em valores atualizados até dezembro de 2021”.

Os suspeitos de envolvimento no suposto esquema são acusados da prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados pela Justiça Federal, a pena pode variar de dois a 22 anos de prisão, além do pagamento de multa.

*Com informações do MPF

