MPF investiga pizzaria do sabor "paunomito" e das "quartas da rachadinha"

Um restaurante tem o sabor de pizza "paunomito", em referência a Jair Bolsonaro. Há outras alusões políticas. A "quarta da rachadinha" é o único dia com pizzas vendidas meio a meio edit

247 - O Ministério Público Federal na Paraíba (MPF-PB) investiga a pizzaria "Autêntica Pizza da Lambreta", em João Pessoa, capital do estado, após uma ação publicitária que pretendia engajar os jovens a tirar o título de eleitor. O restaurante ficou conhecido pelo sabor de pizza "paunomito", em referência ao apelido que os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) deram a ele. O estabelecimento fez outras alusões políticas. A "quarta da rachadinha", por exemplo, é o único dia da semana em que são vendidas pizzas meio a meio.

De acordo com a coluna Sonar, publicada nesta terça-feira (31), a pizza "patriota" é uma massa de mentira que seria feita de madeira extraída ilegalmente na Amazônia, farinha do avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e molho de tomate com agrotóxicos liberados pelo governo federal.

De acordo com o dono da pizzaria, o empresário Thiago Ferreira, a descoberta sobre a investigação por causa de notícias publicadas na internet. "Na arte da divulgação online, tinha uma estrela por trás do texto, que alegaram ser a estrela do PT e que isso seria uma forma de direcionar votos para o Lula", disse.

A Procuradoria Geral da República (PGR) informou que a Vice-Procuradoria Geral Eleitoral analisa o caso.

