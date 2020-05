Mulher é agredida e expulsa de ônibus de Salvador por não usar máscara (vídeo)

Vídeo da câmera de segurança do ônibus em Salvador mostra a vítima sendo agredida e obrigada a sair do veículo por supostamente se recusar a usar a máscara de proteção edit

247 - Uma mulher foi agredida e expulsa de um ônibus coletivo na região da Estação Pirajá, em Salvador por alguns passageiros que ficaram irritados porque a mulher supostamente teria se recusado a colocar máscara de proteção contra o coronavírus.

A vítima foi agredida e obrigada a sair do veículo. O vídeo da câmera de segurança do ônibus registrou a agressão que aconteceu na última terça-feira (5).

O uso de máscara é obrigatório em Salvador dentro do transporte coletivo e o motorista de ônibus é obrigado a parar o veículo até que todos os passageiros estejam usando a máscara de proteção.

O Consórcio Integra, responsável pelo ônibus relata que a mulher entrou no ônibus usando máscara e, ao passar pela catraca, na parte central do veículo, retirou o equipamento de proteção, o que causou a revolta em alguns passageiros.

As imagens repercutiram nas redes dando margem para especulações e ataques. Foi o caso do comentário de Arthur Weintraub, irmão do ministro da Educação Abraham Weintraub, que aproveitou as imagens para fazer ilações associando as medidas sanitárias do prefeito e presidente do DEM, ACM Neto, à esquerda.

"Tudo o que a esquerda falava antes, direito ao trabalho, proteção da mulher, direitos humanos, foi jogado no lixo pelo discurso do "use máscara e fique em casa". A lavagem cerebral faz as pessoas odiarem quem não segue a cartilha. Mulher é expulsa de ônibus por não usar máscara", escreveu ele, insinuando que os passageiros do ônibus que agrediram a mulher eram de esquerda.

Tudo o que a esquerda falava antes, direito ao trabalho, proteção da mulher, direitos humanos, foi jogado no lixo pelo discurso do "use máscara e fique em casa". A lavagem cerebral faz as pessoas odiarem quem não segue a cartilha. Mulher é expulsa de ônibus por não usar máscara. pic.twitter.com/v8fWclA98i — Arthur Weintraub (@ArthurWeint) May 6, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.