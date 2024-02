Mulher é vítima de estupro coletivo durante desfile de carnaval no circuito Barra-Ondina em Salvador

Apoie o 247

247 - Uma mulher foi vítima de estupro coletivo nesta sexta-feira (9) enquanto participava do desfile de carnaval no circuito Barra-Ondina, em Salvador. O terrível incidente está sob investigação da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas.

Segundo informações fornecidas pela Polícia Civil, a vítima, residente no bairro Imbuí, foi atacada por sete homens. O crime ocorreu por volta de 01h30, nas proximidades do antigo Salvador Praia Hotel, em Ondina, no final do circuito.

Em comunicado oficial, a Polícia Civil declarou que "as primeiras medidas de investigação já foram adotadas e a vítima, uma mulher, será ouvida e receberá apoio da unidade e da rede de suporte psicossocial da Deam". Além disso, ressaltou que "detalhes adicionais sobre o incidente não serão divulgados, em conformidade com a legislação vigente aplicada a casos de crimes contra a dignidade sexual", destaca o jornal Correio 24horas.

