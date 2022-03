Mulher internada recebe cachaça no lugar de água em hospital na Bahia

Até o momento ninguém do hospital entrou em contato com ela para prestar esclarecimentos edit

247 - Uma mulher de 37 anos recebeu cachaça no lugar de água durante uma consulta de emergência no Hospital Municipal de Santa Teresinha, na Bahia. Zenilda Lisboa, que mora na cidade de 8 mil habitantes e trabalha como lavradora, deu entrada no hospital no último sábado (12) com fortes dores no estômago. Ela foi informada que passaria a noite no local sob observação e pediu por água quando recebeu a bebida alcoólica. A reportagem é do portal UOL.

"Eu estava com muita falta de ar e com a garganta muito seca, por isso pedi água. A enfermeira veio com um copo e eu estava tão desesperada para tomar água que virei o copo. Quando engoli, senti que não era água, era cachaça", diz a paciente em conversa com a reportagem.

"Minha pressão caiu na hora, eu comecei a passar mal, a vomitar. A enfermeira disse 'Jesus, eu te dei cachaça', e voltou correndo para a sala. Acho que isso piorou muito a minha situação, quando eu tomei [a cachaça] dobrou o que eu estava sentindo", afirma.

Segundo Zenilda, ainda não há clareza sobre o que causou o erro dentro do hospital. "Ela disse que possivelmente algum paciente deixou a garrafa no lugar e ela passou para mim", conta.

