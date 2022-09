Mulheres caem em fossa ao dançar "Tem Cabaré essa Noite" na Bahia (vídeo)

Vídeo viralizou nas redes sociais e já soma mais de 5 milhões de visualizações no Twitter edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um grupo de sete mulheres caiu em um buraco de fossa na Bahia enquanto dançava o hit 'Tem Cabaré essa Noite', do cantor Nathanzinho. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais, somando mais de 5 milhões de visualizações apenas no Twitter.

De acordo com o portal Metrópoles , nenhuma delas se feriu na queda. Elas confraternizavam em uma área na casa da avó de Gabriela Carvalho, 38, que também dançava no vídeo e caiu no buraco.

Confira:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.