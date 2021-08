Na Bahia, Lula se encontra com Jaques Wagner e Rui Costa

247 - Último dos seis estados visitados no giro que faz pelo Nordeste, o ex-presidente Lula desembarcou em Salvador (Bahia), na tarde desta quarta-feira (25), onde foi recebido pelo governador Rui Costa (PT) e pelo senador Jaques Wagner (PT-BA).

"Bem-vindo, presidente @LulaOficial! A Bahia te recebe de braços abertos e muito axé. Em nome dos baianos, eu e o senador @jaqueswagner recebemos com muita alegria o melhor presidente que esse País já teve!", escreveu o governador Rui Costa em sua página no Twitter.

O primeiro compromisso no estado foi uma reunião com lideranças de movimentos sociais. “Combater a Fome e Reconstruir o Brasil”, fi o tema do encontro.

“Pretendo até o fim do ano visitar todos os estados brasileiros e conversar com todos os partidos que for possível porque não estou conversando sobre eleições, mas sobre o país, sobre como a gente vai recuperar este país”, disse Lula mais cedo, em Natal, de onde partiu para a capital baiana.

Lula deve se reunir ainda com lideranças políticas e empresariais e visitar as obras de uma das várias policlínicas que foram construídas pelo governo baiano. A visita de Lula se encerrará na quinta-feira (26), em um encontro com os movimentos negros da Bahia.

