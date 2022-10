Na Paraíba, Veneziano é acusado de trair Lula ao declarar apoio a Pedro Cunha Lima no 2º turno

Candidato apoiado por Lula ao governo da Paraíba, Veneziano Vital do Rego não irá apoiar o candidato do ex-presidente, que é João Azevedo edit

247 - O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), candidato ao governo do Estado na Paraíba que ficou em quarto lugar no primeiro turno, declarou nesta sexta-feria (7) apoio à eleição do candidato Pedro Cunha Lima (PSDB) no segundo turno contra João Azevedo (PSB).

Veneziano foi o candidato apoiado pelo ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Paraíba. No segundo turno, Lula decidiu apoiar a candidatura de João Azevedo, que é do partido do seu vice, Geraldo Alckmin. Confira.

Na vida eu aprendi com meu pai que é preciso ter posição, não podemos ficar em cima do muro. A gente respeita as posições democráticas, mas nosso lado é da inclusão e da esperança.



É com muita satisfação que recebemos o apoio do nosso presidente @lulaoficial!





Na redes sociais, eleitores de Veneziano esperavam que ele seguisse a decisão de Lula no apoio a João Azevedo e acusam o emedebista de trair o ex-presidente ao se aliar com Pedro Cunha Lima, um dos representantes da oligarquia tradicional de direita no estado.

Tanto João como Veneziano estiveram com Lula na última quarta-feira (5) em evento realizado em São Paulo, com lideranças políticas de 19 estados brasileiros, além do Distrito Federal.

Hoje, após declarar apoio a Cunha Lima, o político do MDB disse que a decisão foi tomada com “muita tranquilidade” e “coerência” em relação ao que defendeu durante o primeiro turno: o apoio a Lula no cenário nacional, e a oposição a João no contexto local.

“Nós confirmamos nesse instante aquilo que, nacionalmente e estadualmente, sempre dissemos: o nosso apoio reiterado e firme de poder não apenas ajudar, mas confirmar e ampliar os nossos esforços comuns que é a votação do nosso presidente Lula e, em nível estadual, mantendo a coerência de quem fez campanha na oposição e não poderia desconhecer nesse momento a construção dessa aliança”, declarou Veneziano à imprensa.

Já Pedro Cunha Lima, que votou pautas do governo Jair Bolsonaro no Congresso, disse que manterá postura neutra e não declarou voto à presidência da república no segundo turno. "Eu tenho um lado muito claro que é o lado da Paraíba, vamos focar no nosso estado, estamos empenhados em preservar essa posição em defesa da Paraíba”, afirmou o candidato tucano.

Durante o evento que oficializou o apoio de Veneziano, Pedro Cunha Lima amassou e tentou arrancar um adesivo de Lula que Veneziano usava. Veja.

Pedro Cunha Lima arrancando o adesivo de Lula de Veneziano





Na opinião do cientista político e professor da Universidade Federal de Campina Grande, José Marciano, o apoio de Veneziano a Cunha Lima não deve ser entendido apenas do ponto de vista local. Em declaração ao Brasil de Fato, Marciano disse que “é preciso ampliar um pouco o olhar para a correlação de força que tem se constituído nacionalmente”.

De acordo com Marciano, a costura feita pelo candidato do MDB contribui, de certa forma, para confirmar a neutralização de Pedro em relação à disputa pela presidência da República no segundo turno e, com isso, enfraquecer o bolsonarismo na Paraíba.

