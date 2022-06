Na presença de Bolsonaro, público canta "olê, olê, olá, Lula" em show de Juliette (vídeo)

Apoie o 247

247 - Em show da cantora e ex-BBB Juliette Freire em Campina Grande, no interior da Paraíba, o público fez um "lulaço" ao som do jingle "olê, olê, olá, Lula, Lula". Detalhe: Jair Bolsonaro estava no evento, ao lado do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e de ministros, a exemplo de Marcelo Queiroga (Saúde).

>>> "É claro que é Fora Bolsonaro", reforça Juliette Freire

“Tem que respeitar”, disse Juliette, eleitora de Lula, enquanto dançava ao som do coro da platéia.

Isso é nordeste,ahh o nordeste…

Campina Grande quer o Brasil feliz de novo e deixou isso claro ontem no show da @juliette 🌵

Olê Olê Olê oláaaaa Lula Lulaaaaa

É 13 CONFIRMA!! ❤️‍🔥🇧🇷#VamosJuntosPeloBrasil #LulaNoPrimeiroTurno #LulaTáDisparado pic.twitter.com/4jfytZp2Ky — B de Brasil (@bdebrasil13) June 25, 2022





Show da Juliette em Campina Grande/PB, teve 🌵🌵🌵 pedindo Lula, Lula! Outubro tá chegando, Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/FPeoqEr7Tq https://t.co/My0rYMCrNs — Luiz Müller (@luizmuller) June 25, 2022

