Namorado de vereadora morta deixou mensagem misteriosa em último post

247 - A morte da presidente da Câmara de Juazeiro do Norte (Ceará), Yanny Brena, de 26 anos, tem sido investigada pela Polícia Civil do estado como feminicídio. O principal suspeito é o namorado de Yanny, Rick Pinto, de 27 anos, que teria tirado a própria vida após o crime.

De acordo com o portal Metrópoles, ambos foram encontrados mortos dentro de casa na sexta-feira (3), no bairro Lagoa Seca. De acordo com as investigações, a casa não tinha sinais de arrombamento e os dois não apresentavam ferimentos aparentes.

A última publicação de Rick nas redes sociais foi uma homenagem a Yanny. “Você tem o coração bom”, escreveu o jovem. O post foi feito na ferramenta story do Instagram, e ficou indisponível depois de 24 horas.





