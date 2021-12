"Não será possível fazer esse Carnaval", diz governador da Bahia

Apoie o 247

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou que tratar da realização do Carnaval agora seria uma irresponsabilidade "com a vida do outro". O estado enfrenta a epidemia do Influenza e um aumento drástico nas internações em UTI por Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ao longo do último mês, o número subiu de 190 para 270.

"Sabe aquele filme 'Missão Impossível'? Nós estamos na Missão Impossível 3. Então, não será possível fazer esse Carnaval. Não tem a mínima condição", afirmou o governador a jornalistas durante solenidade de entrega de uma nova ala de um hospital em Salvador.

"Mantidas ou agravadas essas condições, não há a mínima condição de reproduzir o que é o padrão do nosso Carnaval. Infelizmente. A não ser que a gente queira viver uma tragédia de muitas mortes", afirmou Rui Costa, à Folha de S.Paulo.

