'Não tem que ter medo de fascistinha de merd* nenhum', diz Randolfe durante evento com Lula em Pernambuco

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou, durante participação em um evento com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado nesta quarta-feira (20) em Garanhuns (PE), que é preciso ocupar as ruas e ampliar a mobilização popular em reação aos ataques e tentativas de intimidação feitas por Jair Bolsonaro (PL) e seus seguidores. “Não tem que ter medo de fascistinha de merda nenhum. Tem que ocupar as ruas, ocupar todos os cantos. Nenhum passo atrás para as ameaças fascistas”, disse Randolfe.

“Eles pensam que poderão nos intimidar com revólveres e balas, mas responderemos com a mobilização e o amor do povo brasileiro. Eles pensam que podem nos intimidar com ameaças, nós responderemos com as praças do Brasil, de todo canto, ocupadas. Preparam-se para os próximos 60 dias. Serão os mais belos dias de nosso país”, completou o parlamentar em referência ao período da campanha eleitoral.

O evento em Garanhuns integra a agenda da pré-campanha de Lula. Além do petista, também participaram do ato o candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSDB), o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), além do deputado federal e pré-candidato ao governo de Pernambuco, Danilo Cabral (PSB) e a vice-governadora e pré-candidata a vice, Luciana Santos (PCdoB), além de lideranças políticas ligadas à coalizão de partidos que apoiam a chapa encabeçada pelo petista.

