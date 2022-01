Nasce Maria Bárbara, segunda filha de Marília Arraes

Apoie o 247

247 - Nasceu na manhã deste sábado (8) a segunda filha da deputada federal Marília Arraes (PT-PE), Maria Bárbara, irmã de Maria Isabel.

"Nasceu Maria Bárbara, hoje, às 9h05 da manhã. Mamãe e papai estão radiantes com sua chegada! Que o mundo lhe receba com muito amor, Bárbara!", publicou o perfil oficial da deputada no Instagram.

