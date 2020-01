Natália Bonavides decide não disputar Prefeitura de Natal e sugere pesquisa para testar nomes

247 - Em entrevista à agência Saiba Mais, a deputada federal Natália Bonavides (PT) diz que prefere ficar no Parlamento em vez de se candidatar à Prefeitura de Natal, capital do Rio Grande do Norte.

"Eu me sinto muito lisonjeada e orgulhosa de ver esse reconhecimento do nosso trabalho. Um ano de trabalho como deputada, depois de dois anos do mandato de vereadora e ver que a cidade se reconhece e se identifica com esse trabalho em alguma medida, isso é muito gratificante, não deixa de ser uma expressão de reconhecimento. Mas não é só isso que deve embasar uma decisão tão importante. E pela avaliação política que tenho feito até agora acredito que minha tarefa nesse momento é na Câmara, no Parlamento".

Natália considera também que tem outras tarefas na campanha eleitoral de 2020. "Acho que seria importante minha presença não só em Natal como em outros municípios que eu puder alcançar no nosso Estado para fazer o debate de como a eleição desse ano será importante. Para fazer com a sociedade o debate sobre esse projeto que está em curso hoje, que não está à altura da dignidade que nosso povo merece e tem direito. Então eu tenho essa tarefa de estar no Estado inteiro apoiando as candidaturas populares, do Partido dos Trabalhadores, as chapas que vão defender comigo esse projeto".

A deputada relata que está conversando com o partido sobre a escolha do candidato e propõe a realização de uma pesquisa: "Estamos conversando com o Partido sobre isso, para que a gente teste outros nomes em pesquisa. O PT de Natal tem excelentes nomes, o próprio companheiro Mineiro, o Alexandre Motta, que foi nosso candidato a senador, o senador Jean Paul".

Leia a íntegra