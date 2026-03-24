Necropsia revela novos detalhes do caso da mulher que morreu após comer pizza na Paraíba

247 - A perícia realizada no corpo de Rayssa Maritein Bezerra e Silva, de 44 anos, não identificou “sinais clássicos de intoxicação alimentar” durante a necropsia. A informação foi divulgada pelo perito Luiz Rustenes e confirmada em apuração da CNN Brasil, que acompanha o caso.

Apesar do resultado preliminar, a Polícia Civil da Paraíba informou que o laudo toxicológico ainda não foi concluído e será fundamental para esclarecer a causa da morte. A expectativa é de que o exame seja finalizado ainda nesta semana, podendo indicar se houve relação entre o óbito e o consumo de alimentos.

Rayssa morreu após passar mal na cidade de Pombal, no Sertão paraibano, depois de ingerir uma pizza em um estabelecimento local. O episódio ganhou repercussão após mais de 100 pessoas procurarem atendimento médico com sintomas semelhantes, levantando suspeitas de um possível surto alimentar.

De acordo com o Instituto de Polícia Científica da Paraíba, as análises toxicológicas estão sendo realizadas tanto em amostras de alimentos recolhidos na pizzaria quanto em materiais biológicos da vítima. As autoridades destacam que nenhuma hipótese foi descartada até o momento, e os exames buscam identificar não apenas a causa da morte, mas também a origem dos sintomas relatados por outras pessoas.

Entre os dias 15 e 17 de março, unidades de saúde da cidade registraram um aumento expressivo de atendimentos. Pacientes relataram náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia e mal-estar. Em comum, todos apontaram o consumo de alimentos no mesmo estabelecimento, localizado na região central do município.

Rayssa foi internada e morreu na última terça-feira (17), no Hospital Senador Rui Carneiro. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso e apura se há relação direta entre os alimentos consumidos e o quadro clínico apresentado pelas vítimas.

Diante da gravidade da situação, a Vigilância Sanitária determinou a interdição cautelar da pizzaria envolvida. A medida foi adotada como forma de prevenção, enquanto os laudos periciais não são concluídos.

As autoridades aguardam os resultados das análises laboratoriais para esclarecer o que provocou o episódio e definir eventuais responsabilidades. O caso segue em investigação e mobiliza órgãos de saúde e segurança pública no estado.