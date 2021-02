'Negacionistas receberão o justo julgamento', diz Camilo Santana após visita de Bolsonaro ao Ceará

Governador do Ceará criticou Jair Bolsonaro por ir ao estado promover aglomerações no pior momento da pandemia. "Continuaremos firmes, combatendo o negacionismo, e lutando sempre pela vida”, afirmou edit

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana, criticou Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (26), após ele realizar uma agenda política no Ceará, que promoveu aglomerações de pessoas no momento do maior agravamento da pandemia no país.

Sem citar o nome de Bolsonaro, Camilo Santana disse que os negacionistas receberão um julgamento justo. “Aqueles que debocham da ciência, ignoram a luta dos profissionais de saúde para salvar vidas, e, principalmente, desrespeitam a dor das milhares de famílias vítimas da Covid, receberão o justo julgamento. Continuaremos firmes, combatendo o negacionismo, e lutando sempre pela vida”, afirmou o petista pelo Twitter.

Em visita a Tianguá, no Ceará, nesta sexta-feira (26) para participar da assinatura da retomada de obras viárias em cidades do estado, Jair Bolsonaro provocou aglomerações e voltou a falar contra medidas sanitárias de contenção da Covid-19.

Bolsonaro, no entanto, também foi alvo de protestos. Em Fortaleza, destino também visitado por Bolsonaro, a população ergueu cartazes e faixas contra o governo federal: "fora, capetão cloroquina".

