MST lança novo programa de rádio semanal em Alagoas

“A Hora do MST” estreiou no sábado passado, dia 6, na cidade de Olho D’Água do Casado (AL) edit

Por Gustavo Marinho, do MST - Desde sábado (06) o MST ocupa mais um espaço nas ondas do rádio. Dessa vez na cidade de Olho D’Água do Casado, no Alto Sertão de Alagoas. O programa “A Hora do MST” vai ao ar com uma programação exclusiva para as famílias acampadas e assentadas da Reforma Agrária na região.

Todos os sábados, a partir das 8 horas da manhã, o programa vai ao ar pela Rádio Casadense FM e durante uma hora promete levar informação e muita música para todos os ouvintes. O programa também será transmitido online, extrapolando as fronteiras do município com a programação Sem Terra na web.

“É uma grande alegria poder fazer parte da construção desse programa. Temos um coletivo empenhado e envolvido para preparar toda a nossa programação com muita qualidade e com o jeito do MST”, explicou Ana Paula, assentada no município no assentamento Nova Esperança e apresentadora do programa.

Além de Ana Paula, o programa ainda envolve na produção, reportagem e equipe técnica, jovens assentados da região que têm se desafiado na organização coletiva do exercício radiofônico.

De acordo com José Neto, da direção nacional do MST, o programa será mais um instrumento do movimento para ampliar o diálogo com a sociedade e de manter informada as famílias que vivem nos acampamentos e assentamentos da região.

“O rádio é marca registrada na cultura e no cotidiano do povo sertanejo. Poder ter um programa com a mística e as ideias do MST é fundamental para que possamos dialogar ainda mais com a população do município, além de contribuir no processo de informação e formação nos territórios da Reforma Agrária”, destacou.

Ainda segundo José Neto, o programa só é possível graças ao empenho coletivo dos trabalhadores e trabalhadoras organizados na região que visualizam na construção do programa de rádio um espaço importante na batalha das ideias na atualidade.

“Todos os sábados entraremos nas diversas comunidades, povoados, assentamentos e bairros do município, e isso tem uma significativa importância, em especial nesse momento que vivemos de tantas incertezas e bombardeio de informações”, comentou. “Vamos levar informação, mas também a esperança na organização coletiva para superarmos nossos desafios cotidianos, além de refletirmos juntos a realidade e as questões que são urgentes em nossa região”.

Com a produção do Setor de Comunicação do MST, o programa “A Hora do MST” em Olho D’Água do Casado é uma entre as diversas iniciativas que o movimento pretende construir em Alagoas na comunicação através das rádios.

