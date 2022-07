No Ceará, Lula lidera com 59% e Ciro tem 11%, aponta Quaest

A pesquisa Quaest mostrou que, no estado nordestino e reduto de Ciro Gomes, Lula tem mais de 40 pontos percentuais de vantagem para o segundo colocado, Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa presencial Quaest, contratada pelo banco Genial e divulgada nesta quarta-feira (6), mostrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial entre os eleitores do Ceará com 59% das intenções de voto. Na segunda posição ficou Jair Bolsonaro (PL), com 18%.

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes, presidenciável do PDT, apareceu na terceira posição, com 11%.

André Janones (Avante) conseguiu 3%, e Simone Tebet (MDB), 1%. Felipe D'Ávila (Novo) não pontuou. Indecisos somaram 3%, e branco, nulos ou não pretendem votar, 4%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em todo o território nacional, Lula seria eleito no primeiro turno. O petista conseguiu 45% das intenções de voto. Todos os outros candidatos somados têm 42%. Nos votos válidos, o ex-presidente teria 51,7%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa foi encomendada pelo PDT do Ceará e feita entre os dias 27/6 e 01/7 com1.500 eleitores em 49 municípios. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE BR-07841/22 e CE-05334/22.

2/ Capitão Wagner e Roberto Cláudio estão tecnicamente empatados (44 x 40). Contra a governadora Izolda Cela no lugar de Roberto, Wagner abre vantagem: 52% a 30%. pic.twitter.com/TWVmLvSTSw CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 7, 2022

4/ Na corrida eleitoral, se Cláudio empata no eleitorado feminino (41% a 39%), Wagner fica com 48% a 40% entre os homens. pic.twitter.com/w5pmvRdNwQ — Felipe Nunes (@felipnunes) July 7, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

6/ O Capitão leva vantagem no eleitorado de baixa renda, enquanto Roberto leva vantagem nos estratos de renda mais alta. pic.twitter.com/Bk67oIgLbw — Felipe Nunes (@felipnunes) July 7, 2022

8/ A pesquisa também quis saber o que os cearenses pensam do governo federal. A avaliação é negativa para 50%; regular para 27%; e positiva para 22%. pic.twitter.com/9FVgv4ZyRq — Felipe Nunes (@felipnunes) July 7, 2022

10/ Nas simulações de segundo turno, Lula alcançaria 70% das intenções de voto, contra 22% de Bolsonaro. Ciro venceria Bolsonaro no Ceará de 64% a 24%. pic.twitter.com/rD6r4gnkES — Felipe Nunes (@felipnunes) July 7, 2022

11/ A pesquisa foi encomendada pelo PDT do Ceará e realizada entre os dias 27/6 e 01/7 por meio de 1.500 entrevistas presenciais domiciliares em 49 municípios. A margem de erro é de 2,5 pts com 95% de confiabilidade. A pesquisa está registrada no TSE BR-07841/22 e CE-05334/22. — Felipe Nunes (@felipnunes) July 7, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE