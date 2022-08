No Piauí, Lula tem 69% contra 15% de Bolsonaro, mostra Ipec

Apoie o 247

247 - Pesquisa Ipec, contratada pela TV Rádio Clube de Teresina e divulgada nesta terça-feira (23), mostra que o ex-presidente Lula (PT) tem ampla preferência do eleitorado do Piauí para retornar ao comando do país.

Lula tem 69% das intenções de voto contra 15% de Jair Bolsonaro (PL).

Lula - 69%

Bolsonaro - 15%

Ciro Gomes (PDT) - 7%

Simone Tebet (MDB) - 1%

Pablo Marçal (Pros) - 1%

Brancos/Nulos - 1%

Indecisos - 5%

Os demais candidatos não pontuaram.

Governo do estado

Lidera a disputa pelo governo do Piauí Silvio Mendes (União Brasil), com 38% das intenções de voto

Silvio Mendes: 38%

Rafael Fonteles (PT): 23%

Gessy Lima (PSC): 3%

Coronel Diego Melo (PL): 2%

Geraldo Carvalho (PSTU): 2%

Gustavo Henrique (Patriota): 2%

Lourdes Melo (PCO): 1%

Madalena Nunes (Psol): 1%

Ravenna Castro (PMN): 1%

Brancos e nulos: 10%

Não souberam: 17%

Senado

O líder da disputa pelo Senado é o ex-governador Wellington Dias (PT).

Wellington Dias (PT) - 49%

Joel Rodrigues (PP) - 10%

Fábio Sérvio (Podemos) - 4%

Professor de Ajosé (PMN) - 3%

George Mágno (Psol) - 2%

Albetiza Moreira (PCO) - 1%

Gervásio Santos (PSTU) - 1%

Branco/nulo: 12%

Não sabe/não respondeu: 19%

Os demais candidatos não pontuaram.

A pesquisa ouviu 800 eleitores do Piauí entre 16 e 22 de agosto. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de três pontos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolos BR-05787/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) sob o número PI-09637/2022.

