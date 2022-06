No São João de Caruaru, público pede Lula e Alceu diz que 'voz do povo é a voz de Deus' (vídeo)

Várias pessoas que estavam presentes na atração fizeram o sinal de "L" com as mãos edit

Apoie o 247

ICL

247 - O público do show de Alceu Valença manifestou posição favorável à eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante o São João de Caruaru, município que fica no Agreste de Pernambuco.

Várias pessoas que estavam presentes na atração fizeram o sinal de "L" com as mãos.

Minutos depois, o compositor pernambucano afirmou que "a voz do povo é a voz de Deus".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

domingo, 05 de junho de 2022.



eu só queria mostrar minha toalha e parei o pátio do forró de caruaru!



eu te amo, presidente @LulaOficial, você é a esperança do povo brasileiro. o brasil vai ser feliz de novo! #Lula2022 ❤️@ptbrasil @inst_lula @gleisi pic.twitter.com/HossZ4hpbf CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Maury Junior (@jrazuos) June 6, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE