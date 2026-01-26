Novas pistas: crianças desaparecidas de Bacabal teriam sido vistas em hotel de SP

247 - A Polícia Civil de São Paulo investiga uma denúncia de que os irmãos Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4, teriam sido vistos na tarde de sábado (24) em um hotel localizado no bairro da República, região central da capital paulista. As crianças estão desaparecidas desde o início do mês, após saírem para brincar em Bacabal, no interior do Maranhão.

As informações foram divulgadas pela CNN Brasil, e levaram as autoridades paulistas a acionarem imediatamente a polícia do Maranhão para o compartilhamento de dados e apuração conjunta do possível paradeiro dos irmãos. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou que o caso está sob investigação e que as informações já foram formalmente comunicadas às autoridades maranhenses.

Ágatha e Allan desapareceram no dia 4 deste mês, depois de deixarem a casa para brincar em uma área de mata no território quilombola São Sebastião dos Pretos. Desde então, uma grande operação de buscas foi montada na região, mobilizando mais de 500 pessoas, entre agentes da Polícia Civil, integrantes da Marinha e equipes do Corpo de Bombeiros.

Três dias após o desaparecimento, o primo das crianças, Anderson Kauã, de 8 anos, foi encontrado com vida em uma área de mata no povoado Santa Rosa, a cerca de quatro quilômetros do local onde os irmãos haviam sido vistos pela última vez. O resgate foi feito por três produtores rurais que passavam pelo local em uma carroça a caminho do trabalho e avistaram o menino em meio à vegetação.

Após receber atendimento médico e ter alta hospitalar, Anderson passou a colaborar com as investigações. Na última terça-feira (20), ele chegou a participar diretamente das buscas, indicando às autoridades o trajeto que teria percorrido com os primos até uma cabana abandonada conhecida como “casa caída”, situada nas proximidades do Rio Mearim.

Apesar das buscas intensivas, até o momento Ágatha e Allan não foram localizados. O secretário de Segurança Pública do Maranhão, Maurício Martins, afirmou que nenhuma linha de investigação foi descartada. A principal hipótese segue sendo a de que as crianças tenham se perdido na mata, mas outras possibilidades continuam sendo analisadas pelas autoridades.

A nova denúncia envolvendo um possível avistamento em São Paulo reacendeu as esperanças da família e reforçou a necessidade de apuração cuidadosa. As polícias dos dois estados agora trabalham para verificar a veracidade da informação e esclarecer se há, de fato, ligação entre o desaparecimento ocorrido no Maranhão e o relato registrado na capital paulista.