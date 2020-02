Número de assassinatos em motim da PM passa de 70 no Ceará

O Ceará registrou, pelo menos, mais 22 homicídios entre a tarde de sexta-feira (21) e a manhã deste sábado (22), com a paralisação de policiais, que buscam aumento salarial edit

247 - O Ceará registrou, pelo menos, mais 22 homicídios entre a tarde de sexta-feira (21) e a manhã deste sábado (22), com a paralisação de policiais, que buscam aumento salarial. Subiu para 73 o número total de assassinatos contabilizados no estado durante o motim dos agentes de segurança, que teve início na terça-feira (18).

Neste quinto dia de movimento, batalhões em Fortaleza, na região metropolitana e no interior continuam fechados e com PMs amotinados.

Desde terça-feira (18), homens encapuzados que se identificam como agentes de segurança do Ceará invadiram quarteis, depredaram e esvaziaram pneus de viaturas policiais.

Policiais reivindicam uma reestruturação salarial da categoria. De acordo com a proposta do governo enviada à Assembleia Legislativa, o salário-base de um soldado será de R$ 4,5 mil, com aumento progressivo até 2022. O salário atual da categoria é de R$ 3,2 mil. A proposta inicial, rejeitada pelos policiais, era aumento para R$ 4,2 mil até 2022.