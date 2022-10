"Nunca houve esquema tão grande de corrupção como o 'orçamento secreto'", diz Flávio Dino

Apoie o 247

247 - Ex-juiz, ex-governador do Maranhão e senador eleito, Flávio Dino (PSB) afirmou pelo Twitter neste sábado (15) que o orçamento secreto, instrumento utilizado por Jair Bolsonaro (PL) para, em troca de emendas secretas, cooptar apoio no Congresso Nacional, é o maior esquema de corrupção da história do país.

Dino destacou nunca ter visto algo parecido ao longo da carreira. "Fui juiz federal por 12 anos; atuei como juiz convocado no TRF 1ª Região por 2 anos; fui secretário geral do Conselho Nacional de Justiça; sou professor de Direito há 28 anos. E afirmo: nunca houve esquema tão grande de corrupção como o 'orçamento secreto' que Bolsonaro alimentou".

Nesta sexta-feira (14), a Polícia Federal prendeu os primeiros investigados envolvidos com o orçamento secreto. Os dois homens são suspeitos de atuar em uma ampla rede criminosa envolvendo o Sistema Único de Saúde (SUS) em municípios do Maranhão. Teriam sido desviados no esquema R$ 7 milhões do orçamento secreto.

