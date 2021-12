NY Times alerta para ‘desertificação do Nordeste brasileiro’ e expõe responsabilidade de Bolsonaro

O jornal The New York Times apresentou em sua primeira página um alerta sobre a transformação do “Nordeste fértil do Brasil em deserto, em câmera lenta” edit

Carta Capital - O jornal The New York Times apresentou em sua primeira página, nesta sexta-feira 3, uma foto de uma olaria em Parelhas, no Rio Grande do Norte, com um alerta sobre a transformação do “Nordeste fértil do Brasil em deserto, em câmera lenta”.

A reportagem atesta que as mudanças climáticas e as necessidades econômicas de Seridó, um centro nacional para produção de telhas, entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, secam a região.

O NYT ainda conta com um texto de um correspondente enviado ao município de Carnaúba dos Dantas, também no Rio Grande do Norte. O repórter destaca que “grande parte do vasto Nordeste está se transformando num deserto —um processo chamado desertificação, que está se agravando em todo o planeta. É um desastre natural que ocorre em áreas que abrigam meio bilhão de pessoas, do norte da China ao sudoeste americano”.

