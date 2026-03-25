O mistério dos desaparecimentos em série que abalam turismo de luxo em Alagoas

247 - Uma série de desaparecimentos registrados em regiões turísticas de alto padrão em Alagoas tem causado preocupação entre autoridades, empresários e moradores locais, afetando diretamente a imagem de um dos destinos mais valorizados do Nordeste. As informações foram divulgadas pelo portal UOL, em reportagem do jornalista Carlos Madeiro.

Os casos ocorreram em áreas conhecidas pelo turismo de luxo, especialmente no litoral norte do estado, que reúne destinos procurados por visitantes de alto poder aquisitivo, como vilas exclusivas, resorts e praias de difícil acesso. O cenário, tradicionalmente associado à tranquilidade e privacidade, passou a ser marcado por incertezas diante do aumento de registros de desaparecimentos.

Nos últimos anos, a chamada rota ecológica dos milagres —que inclui os municípios de São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras e Passo do Camaragibe— vem sofrendo com a ação de facções criminosas, em especial o CV (Comando Vermelho).

Segundo a reportagem, diferentes ocorrências recentes apresentam características que chamaram a atenção das autoridades, principalmente pela repetição de padrões e pela dificuldade em esclarecer os fatos. Em alguns episódios, vítimas desapareceram após saírem para trilhas, deslocamentos curtos ou atividades comuns na região.

Os desaparecimentos têm mobilizado forças de segurança, que intensificaram buscas e investigações, embora muitos casos ainda permaneçam sem solução. A ausência de respostas concretas tem ampliado a sensação de insegurança, tanto entre moradores quanto entre turistas.

O impacto já começa a ser sentido no setor turístico. Empresários e operadores do segmento de alto padrão relatam preocupação com possíveis reflexos na demanda, uma vez que a região construiu sua reputação baseada justamente na exclusividade e na percepção de segurança.

Além disso, especialistas ouvidos na reportagem apontam que áreas com grande fluxo turístico, mas com baixa presença do Estado em termos de fiscalização e segurança, podem se tornar mais vulneráveis a ocorrências desse tipo. A combinação de isolamento geográfico e circulação de pessoas de fora também é citada como fator de risco.

Autoridades locais afirmam que estão reforçando ações de monitoramento e investigação, enquanto buscam esclarecer os casos e evitar novos episódios. A expectativa é de que medidas mais efetivas de segurança sejam implementadas para preservar a atividade turística, considerada estratégica para a economia de Alagoas..