Pai de Arthur Lira firma contrato de R$ 1,9 milhão com empresa de aliado

247 - Pai do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o prefeito de Barra de São Miguel (AL), Benedito de Lira (PP), firmou contrato de R$ 1,9 milhão com a empresa de parentes de um de seus principais aliados - cidade fica a 33 quilômetros de Maceió, capital do estado. O chefe do executivo municipal contratou a empresa MLG da Silva Siqueira & Cia, cujo nome fantasia é Posto São Francisco de Assis, em junho, na modalidade registro de preços. A prefeitura tinha como objetivo o fornecimento de gasolina e óleo diesel por um período de 12 meses. O Ministério Público de Alagoas investiga a licitação.

A firma pertence aos empresários Ulisses Siqueira e Maria de Lourdes Siqueira. Eles sogros de Inaldo Barbosa Alves, aliado de Benedito que é superintendente municipal de Transportes e Trânsito, cargo com status de secretário. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com a prefeitura, o contrato com o posto de combustíveis foi firmado após realização de pregão eletrônico. No pregão, praticamente não houve desconto em relação ao preço-base previsto na licitação. A gasolina, por exemplo, tinha R$ 5,62 como preço de referência, mas teve desconto de sete centavos e passou a custar R$ 5,55 no contrato.

Segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP), o preço da gasolina variava em junho entre R$ 5,55 e R$ 6,40 na capital alagoana. No caso do óleo diesel, o preço de referência era R$ 4,59, e o valor previsto em contrato foi de R$ 4,55.

Outro lado

O vice-prefeito, Floriano Melo (PP), negou irregularidades. "O preço do combustível que contratamos, inclusive, é mais barato do que o do contrato firmado na gestão passada. Os questionamentos são totalmente infundados", disse.

De acordo com a procuradora-geral da Prefeitura de Barra de São Miguel, Tizianne Cândido, a contratação foi realizada mediante a legislação vigente e foi contratada a firma que ofereceu menor preço.

