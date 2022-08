Paraíba: Ricardo Coutinho lidera corrida ao Senado com 23%, aponta pesquisa Datavox

Efraim Filho (União) tem 19,4% e em terceiro lugar está Pollyanna (PSB), com 6,1%). Na sequência aparecem Bruno Roberto (PL), com 2,8% e Sérgio Queiroz (PRTB) tem 2,7% edit

247- Pesquisa Datavox/PBAgora divulgada nesta terça-feira (23) mostra o ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho (PT) liderando a corrida ao Senado pelo estado, com 23,2%.

Em segundo lugar Efraim Filho (União), com 19,4% e em terceiro Pollyanna (PSB), com 6,1%). Na sequência aparecem Bruno Roberto (PL) com 2,8%, Sérgio Queiroz (PRTB) com 2,7%, Manoel Messias (PCO) com 1%. O candidato Alexandre Soares (Psol) não pontuou.

Eleitores indecisos foram 34,5% e votos nulos e brancos somaram 9,6%.

📝Datavox

🌃 SENADOR

🇧🇷 Paraíba 📅18-20/08



🔴Ricardo Coutinho (PT): 23,2%

🟢Efraim Filho (DEM): 19,4%

🟡Pollyanna Dutra (PSB): 6,1%

🔵Bruno Roberto (PL): 2,8%

🟤Pastor Sérgio Queiroz (PRTB): 2,7%

⚪B/N: 9,6%

⚪B/N: 9,6%

⚫I: 34,5% pic.twitter.com/DC7NAXjwKS

No total foram ouvidos 2.000 entrevistados entre os dias 18,19 e 20 de agosto, em setenta municípios paraibanos. A margem de erro máxima estimada é de 2,2% pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa foi registrada sob o Protocolo PB- 05741/2022 e BR-05471/2022 – TSE – TRE.

