Pastor bolsonarista diz que vai orar para ator Paulo Gustavo morrer

247 - O pastor bolsonarista José Olímpio, da Assembleia de Deus da Missão de Alagoas, braço direito do reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, presidente da denominação no estado, fez uma postagem na internet desejando a morte do ator e humorista Paulo Gustavo, que está entubado em estado crítico na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Ele compartilhou um trecho de um filme de Paulo Gustavo, e escreveu que está orando para o ator morrer. "Esse é o ator Paulo Gustavo que alguns estão pedindo oração e reza. E você vai orar ou rezar? Eu oro para que o dono dele o leve para junto de si", afirmou.

O pastor apagou o post depois da repercussão negativa, mas o print já circulava em grupos de WhatsApp.

