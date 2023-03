Paulo Câmara é nomeado presidente do Banco do Nordeste

A indicação de Câmara foi feita pelo presidente Lula. Ele substituirá o atual presidente do BNB, José Gomes da Costa edit

Apoie o 247

ICL

247 - Na manhã desta quarta-feira (29), o Conselho de Administração do Banco do Nordeste aprovou a nomeação do ex-governador de Pernambuco Paulo Câmara (PSB) para assumir a presidência da instituição.

A indicação de Câmara foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e ele substituirá o atual presidente do BNB, José Gomes da Costa, indicado pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, durante o governo Bolsonaro.

A nova diretoria do banco é formada por:

• Paulo Henrique Saraiva Câmara – Presidente;

• Anderson Aorivan da Cunha Possa – Diretor de Negócios;

• Bruno Ricardo Pena de Sousa – Diretor de Planejamento;

• Haroldo Maia Júnior – Diretor de Administração;

• Lourival Nery dos Santos – Diretor de Controle e Risco;

• Luiz Abel Amorim de Andrade – Diretor Financeiro e de Crédito;

• Thiago Alves Nogueira – Diretor de Ativos de Terceiros.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.