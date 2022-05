Paulo Dantas, do MDB, é eleito governador de Alagoas

Apoie o 247

ICL

247 - Paulo Dantas (MDB) foi eleito neste domingo (15) governador de Alagoas, em eleição indireta na Assembleia Legislativa (ALE). O vice-governador eleito é José Wanderley Neto. Eles exercerão um mandato-tampão, válido até o dia 31 de dezembro de 2022.

"Vamos trabalhar duro para dar continuidade ao que já foi feito, tenho certeza que o governo de Alagoas está preparado. Nunca foi feito tanto, nunca se investiu tantos recursos, mas temos que investir em áreas também como turismo, para conseguirmos mais empregos", afirmou Dantas após o resultado da votação.

A chapa vencedora teve 21 votos e foi eleita por maioria absoluta, em primeira votação. A Assembleia Legislativa de Alagoas tem 27 parlamentares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O mandato-tampão é necessário porque o governador Renan Filho renunciou para disputar uma vaga no Senado em outubro. O vice-governador eleito em 2018, Luciano Barbosa (MDB), renunciou ao cargo em 2020 para ser candidato a prefeito de Arapiraca. Ele ganhou a disputa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Terceiro na linha de sucessão, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Marcelo Victor (MDB), também abdicou do cargo temporário porque, se assumisse, estaria impedido de disputar a reeleição para renovar seu mandato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Klever Loureiro, é que estava no comando do governo desde o dia 2 de abril.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE