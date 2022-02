Pernambucana de 37 anos é eleita Miss Alemanha 2022

Formato do concurso foi alterado após críticas sobre objetivação das mulheres, e prioriza autenticidade, diversidade e tolerância edit

Deutsche Welle - Uma brasileira de 37 anos foi eleita neste sábado (19/02) a Miss Alemanha 2022. A vencedora é Domitila Barros, que mora em Berlim e é ativista social, modelo e atriz.

Barros cresceu em uma favela do Recife, chamada "Linha do Tiro", e ainda adolescente começou a trabalhar em um projeto social criado pelos seus pais que ensinava crianças da comunidade a ler e escrever, com apoio de aulas de teatro e dança.

Devido a esse trabalho, ela foi convidada pela Unesco para um evento nos Estados Unidos e recebeu um prêmio chamado Millennium Dreamer Award.

Graduada em Serviço Social em Pernambuco, ela se mudou para a Alemanha em 2006, para cursar um mestrado em ciências políticas e sociais na Universidade Livre de Berlim, com uma bolsa de estudos. Durante o curso, ela passou a trabalhar também como modelo e atriz.

