Pernambuco confirma 5ª morte por intoxicação por metanol e amplia investigação sobre bebidas adulteradas

247 - Pernambuco confirmou a quinta morte por intoxicação por metanol associada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas em 2025. O novo caso, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) nesta segunda-feira (24), foi registrado em São Bento do Una, no Agreste. As informações foram publicadas originalmente pela CNN Brasil.

A vítima mais recente é um jovem de 20 anos que estava internado em um hospital de Salgueiro, no Sertão. Ele não resistiu às complicações provocadas pelo consumo da bebida contaminada, elevando para cinco o total de mortes confirmadas neste ano. O estado enfrenta um aumento contínuo de notificações relacionadas à ingestão de produtos alcoólicos adulterados: já são 113 registros desde janeiro, segundo o boletim da SES-PE.

Além do novo óbito, a secretaria confirmou um caso suspeito em São José de Belmonte, também no Sertão. Entre as 113 notificações, 108 são de moradores de Pernambuco e cinco foram registradas em outros estados, como São Paulo, Paraíba, Alagoas e Bahia.

Casos confirmados, mortes e sequelas

Do total de oito casos confirmados de intoxicação por metanol em 2025, cinco evoluíram para morte e três resultaram em sequelas permanentes nas vítimas. A SES-PE informa que ainda há dez casos em investigação, incluindo três mortes que aguardam esclarecimento. Cinco pacientes seguem internados e outros dois já receberam alta. Dos 113 registros feitos ao longo do ano, 90 foram descartados após avaliação.

Primeiras mortes ocorreram no Agreste

As primeiras vítimas fatais da série de intoxicações foram registradas em Lajedo, no Agreste. Celso da Silva, de 43 anos, morreu em 9 de setembro; Jonas da Silva Filho, de 25 anos, faleceu em 29 de agosto. A terceira morte confirmada foi a de uma mulher em Salgueiro. A quarta, uma jovem de 26 anos de Petrolina, teria consumido uísque adquirido em São Bento do Una.

Metanol: riscos e alerta das autoridades

O metanol é um produto altamente tóxico e não pode ser utilizado na produção de bebidas alcoólicas para consumo humano. A ingestão pode causar cegueira, danos neurológicos graves e morte. A SES-PE reforça que a população deve evitar bebidas de procedência desconhecida ou vendidas sem rótulo e lacre adequados.

As investigações continuam em diferentes regiões do estado, e operações de fiscalização têm sido ampliadas para identificar fornecedores, apreender lotes suspeitos e bloquear a circulação das bebidas adulteradas.