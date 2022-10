Pernambuco: PSOL oficializa apoio a Marília Arraes no 2º turno

Encontro aconteceu na Casa Marielle Franco do PSOL, no bairro do Derby, com a presença de parlamentares e ex-candidatos do partido edit

Apoie o 247

ICL

247 - Candidata ao governo de Pernambuco, Marília Arraes recebeu, na manhã desta terça-feira, 11, o apoio oficial do PSOL para o segundo turno das eleições, em encontro na Casa Marielle Franco, no Derby.

O evento contou com a participação da deputada Robeyoncé Lima, que recebeu mais de 80 mil votos na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados; João Arnaldo, candidato ao governo; Eugênia Lima, candidata ao Senado; além do vereador Ivan Moraes; das codeputadas Juntas (Robeyoncé, Carol Vergolino, Kátia Cunha, Jô Cavalcanti e Joelma Carla); de Alexandre Pires, da Articulação do Semiárido; e de dezenas de dirigentes partidários e militantes do PSOL.

Robeyoncé afirmou que Pernambuco e o Brasil vivem um momento histórico e é preciso posicionamento político para enfrentar o avanço do conservadorismo. "Aproveito essa oportunidade para reafirmar o compromisso do PSOL com o apoio a Marília Arraes como candidata ao governo do estado. Precisamos alinhar estratégias para que Marília, como governadora, possa seguir o mesmo caminho do presidente Lula", afirmou.

O presidente estadual do PSOL, Tiago Paraíba, enfatizou a importância do apoio à candidata. “O PSOL está junto de você, Marília, para trabalhar dia e noite e te eleger como primeira mulher governadora da nossa história, e também para eleger o presidente Lula”, sentenciou. Ele entregou a Marília um documento com diretrizes sugeridas pelo PSOL ao programa de governo da candidata.

No seu discurso, Marília fez questão de se comprometer com as propostas entregues pelo PSOL, e ressaltou estar honrada em receber o apoio de um partido tão importante. “Tudo o que foi apresentado aqui segue em sintonia com o que queremos para a construção de uma sociedade mais justa. A proposta da renda básica, por exemplo, tem tudo a ver com o que a gente quer que aconteça. O combate ao machismo, ao racismo, à LGBTfobia. Nós temos em comum o combate a tudo que esse ‘despresidente’ tirou do armário", destacou. "Vamos mostrar que Bolsonaro não se cria em Pernambuco e que o pernambucano tem lado, o lado do presidente Lula", finalizou Marília.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.