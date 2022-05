Pernambuco:Teresa Leitão ocupa o terceiro lugar em pesquisa de intenção de votos ao Senado

No único cenário testado pela pesquisa, Raquel Lyra (PSDB) aparece com 32,8%, André de Paula (PSD) com 14% e Teresa Leitão (PT) com 9,8% edit

247 - Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra a candidata petista ao Senado em Pernambuco, Teresa Leitão, em terceiro lugar na intenção de votos. No único cenário testado pela pesquisa, Raquel Lyra (PSDB) aparece com 32,8%, André de Paula (PSD) com 14%, Teresa Leitão (PT) com 9,8%, Gilson Machado (PL) com 8,3% e Eugênia Lima (PSOL) com 1,1%.

O cenário ainda é incerto, pois Lyra ainda não se posicionou se mantém sua pré-candidatura ao governo de Pernambuco ou vai se lançar candidata ao Senado. Tanto a petista quanto o social democrata lançaram nesta semana suas pré-candidaturas ao Senado, informa o blog JC NE.

O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1510 eleitores pessoalmente, atingindo a população com 16 anos ou mais em 60 municípios entre os dias 10 a 14 de maio de 2022. O nível de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,6% para os resultados gerais.

