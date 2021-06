Pesquisa no Ceará: Lula tem 46%, Bolsonaro 19% e Ciro apenas 14%

De acordo com o Instituto Paraná Pesquisas, 46,3% dos cearenses votam no ex-presidente Lula na corrida para o Planalto. São mais de 26 pontos percentuais de diferença para Jair Bolsonaro. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que governou o estado, fica na terceira posição, com mais de 14% dos votos edit

247 - O Instituto Paraná Pesquisas divulgou um levantamento, feito por telefone, apontando que 46,3% dos cearenses votam no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Planalto. Jair Bolsonaro (sem partido) aparece na segunda posição, com 19,5% do eleitorado, e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) na terceira, com 14,5% dos votos. O Ceará é a terra do pedetista, que governou o estado.

De acordo com as estatísticas, o apresentador José Luiz Datena, que pode se filiar ao PSL, fica em quarto lugar, com 2,7% dos votos. Em seguida vem Sérgio Moro, com 2,6%. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) têm 1,2% cada.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) tem 0,3%, seguida pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 0,1%.

Foram entrevistados 1.528 eleitores com 16 anos ou mais em 84 cidades do Ceará, entre os dias 25 e 29 de junho de 2021. A pesquisa tem um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

