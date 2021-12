Petistas protestam contra candidatura de Rogério Carvalho em Sergipe, após voto a favor do orçamento secreto

"Não é caso de expulsão, mas tem gente no PT achando que agora ele não deve ser candidato a governador", diz Jilmar Tatto, secretário de comunicação do partido edit

247 – "Petistas têm pressionado a direção do partido para punir o senador Rogério Carvalho (PT-SE), que, contrariando a orientação da sigla e o posicionamento dos colegas de bancada, votou a favor das emendas de relator na segunda-feira (29)", informa a coluna Painel , da Folha de S. Paulo.

"O texto manteve o controle da distribuição das emendas na cúpula do Congresso e reforçou que as medidas de transparência valem apenas daqui para frente. Ou seja, ele mantém secretos os parlamentares que indicaram as chamadas emendas RP9 em 2020 e 2021", prossegue a coluna.

"Não é caso de expulsão, mas tem gente no PT achando que agora ele não deve ser candidato a governador", afirma Jilmar Tatto, secretário de comunicação do partido.

