Petroleiros denunciam vazamento de óleo em terminal da Bahia: 'evidencia o desmonte feito pela Petrobrás'

247 - Na noite de quarta-feira (10) houve um vazamento de óleo no Terminal de Madre de Deus (Temadre), que recebe petróleo e embarca derivados de petróleo processados pela Refinaria Landulfo Alves, que a Petrobrás anunciou a venda para uma empresa dos Emirados Árabes Unidos.

Segundo informações do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, o vazamento do óleo combustível no pier secundário da unidade aconteceu devido a um furo em uma das tubulações durante o carregamento de navio usado para transporte e operação de abastecimento de navios ancorados em Salvador.

Não houve danos ambientais maiores, pois a ocorrência foi prontamente identificada pela equipe operacional presente interrompendo-se a operação e agindo no combate à propagação do produto que caiu no mar. Após algumas horas, o vazamento estava contido restando apenas pequenos resíduos que alcançaram outros píeres, mas sem maiores danos.

Os petroleiros apontam que esse tipo de incidente é resultado do sucateamento da Petrobrás e suas subsidiárias. "Afinal, furo em tubulações estão relacionados à fragilidade do material seja pela má qualidade ou pela própria degradação do uso e tempo. Sejam quais dos motivos, a forma de se evitar isto é com investimento em manutenção, inspeção e a substituição dos trechos identificados como já danificados", afirmam.

