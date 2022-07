PF apreende R$ 1,3 milhão em dinheiro além de itens luxuosos em operação que apura desvios na Codevasf

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal (PF) do Maranhão apreendeu na manhã desta quarta-feira (20) R$ 1,3 milhão em espécie, produtos caros, como relógios importados. Estão sendo investigadas suspeitas de fraudes em contratos milionários da empreiteira Construservice com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

A Codevasf é comandada pelo Centrão após Jair Bolsonaro (PL) entregar a empresa a políticos aliados.

Para fazer pagamentos, o dinheiro reservado no orçamento pela estatal passou de R$ 1,3 bilhão para R$ 3,4 bilhões de 2018 a 2021. Emendas parlamentares passaram de R$ 302 milhões para R$ 2,1 bilhões no mesmo período, e ajudaram no aumento dos valores disponibilizados na Codevasf.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE